Компания «МИТРОФАНОFF&КO» имеет честь предложить Вам широкий спектр продуктов, которые помогут поддержать престиж и продвинуть корпоративный имидж Вашего предприятия.
Великолепное качество сувениров, использование самых современных и высококачественных материалов, включая драгоценные металлы (золото, платину, серебро) не оставят равнодушными даже искушенных потребителей.
Благодаря узкой специализации и собственной производственной базе мы можем предложить заказчику качественную продукцию по приемлемой цене. Все этапы производства от дизайн-макета до изготовления осуществляются на собственных мощностях, и именно поэтому наши цены выгодно отличаются от цен конкурентов.
По отзывам клиентов к нам обращаются потому, что мы неординарно мыслим и находим всегда самое оригинальное, доступное и удачное решение поставленной задачи.
Мы ориентируемся на требования бизнеса наших клиентов и предлагаем индивидуальный подход к каждому из них.
МЫ ДЕЛАЕМ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ!
1Бейджи
2Бронзирование
3Брелоки
4Визитки
5Вывески
6Гальванопластика
7Дипломы
8Жетоны
9Зажимы для галстука
10Запонки
11Знаки
12Значки
13Значки полиграфические
14Кокарды
15Литье
16Магниты
17Медали
18Монеты
19Муляжи банковских слитков
20Награды
21Номерки
22Ордена
23Призы
24Пуговицы
25Таблички
26Шильды
1Фурнитура
2Упаковка
1Металлические елочные игрушки
2Коллекция вывесок и табличек